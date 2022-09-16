Ракетный удар по Днепропетровской области: Воздушные силы уничтожили три "Искандера"

Российские оккупанты в пятницу, 16 сентября, пытались очередной раз за последние дни атаковать Днепропетровскую область. Циничным планам врага помешали украинские защитники, сбившие три ракеты.

В пресс-службе Воздушных Сил ВСУ сообщили об уничтожении трех крылатых ракет типа "Искандер-К". Ракеты оккупантов были сбиты в Днепропетровской области.

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Ракетный удар был нацелен по трем районам Днепропетровской области.

Отмечается, что около 14:00 ракеты оккупантов были сбиты противовоздушной обороной Воздушного командования "Восток". Также украинские защитники сбили один вражеский беспилотник типа "Орлан-10".

Воздушное командование "Восход" уточнило, что ракетный удар был нацелен по трем районам Днепропетровской области.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко также сообщил, что украинские защитники сбили три "Искандера".

Оккупанты терроризируют Днепропетровскую область: что известно

Российские военные в течение нескольких последних дней обстреливают Днепропетровскую область, в частности, Кривой Рог. Обстрелы начались 14 сентября, когда оккупанты попали по дамбе Карачуновского водохранилища.

Захватчики ударили по Кривому Рогу сразу 7 ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации. Аварию на дамбе ликвидировали ночью.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне пытались затопить Кривой Рог. Глава государства пообещал возмездие для оккупантов.

В четверг, 15 сентября, войска россии снова ударили по Кривому Рогу и попали около дамбы. Также оккупанты обстреляли предприятие. Обстрелы Кривого Рога продолжились 16 сентября, когда оккупанты ударили по критическим объектам.

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