На Днепропетровщине неизвестные сожгли могилы погибших воинов

В городе Марганец Днепропетровской области 28 апреля вандалы изуродовали надгробия погибших украинских защитников. Об этом сообщила мать павшего Героя Светлана Кожемян.

Неизвестные изуродовали могилы двух погибших воинов. Родственники узнали об этом, когда пришли на центральное кладбище Марганца, чтобы возложить цветы и почтить память защитников.

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Сгорело абсолютно все

Два надгробия павших Героев сгорели дотла. Один из них – Анатолий Кожемян. Его мать выложила фото изуродованных могил на своей странице в фейсбуке.

Женщина обратилась к подписчикам с просьбой помочь найти вандалов.

Кто был на центральном кладбище 28 апреля с 12 часов до 13 часов? Произошел поджог могилы моего сына и еще одного побратима, сгорело абсолютно все. Если кто-то из присутствующих видел, что какие-то молодые мужчины подходили к могилам военных, большая просьба позвонить,

– написала Светлана и указала свой номер телефона.



Изуродованная могила погибшего Героя Анатолия Кожемяна / Фейсбук Светланы Кожемян

Сообщение матери погибшего Героя вызвало у многих людей возмущение действиями вандалов. Светлане сочувствовали и выражали поддержку.

В то же время появились хейтеры, которые обвинили ее. Якобы женщина оставила на могиле зажженную лампадку и поэтому произошел пожар.

Женщина резко ответила им, подчеркнув, что "никакой лампадки не было, никто ничего не жег".

Мне и так плохо, а вы от этого смакуете, лучше бы помогли!!! Хватит писать глупости! Само по себе не могло загореться! Властям нет никакого дела, тогда я сама буду решать "свои" проблемы!

– резюмировала мать погибшего воина.

Светлану поддержали местный паблик, который подтвердил, что могилы Героев были подожжены, а также гарантировал вознаграждение тому, кто сообщит информацию о вандалах, изуродовавших надгробия.

Вандалы не впервые крушат могилы погибших защитников