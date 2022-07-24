В Николаевской области погиб командир 28 бригады Виталий Гуляев

24 июля 2022 , 23:20
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Источник:

Павел Бойченко

В боях за Украину отдал свою жизнь командир 28 бригады Виталий Гуляев. Украинский военный погиб 23 июля в Николаевской области.

Под командованием полковника 28 бригада остановила продвижение врага на Юге

О том, что погиб командир 28 отдельной механизированной бригады полковник Виталий Гуляев, сообщил депутат Киевского городского совета Павел Бойченко.

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Павел Бойченко рассказал, что под командованием полковника Гуляева одесская 28 бригада остановила продвижение российских войск на Юге и, отбросив их, шаг за шагом начала зачищать Николаевскую и Херсонскую области.

По данным издания "Новинарня", Гуляев погиб в результате ракетных обстрелов.

Полковник на фронте с 2014 года. Ранее Гуляев служил в 93 бригаде "Холодный Яр" и командовал 13 отдельным мотопехотным батальоном. 28 ОМБР полковник возглавил в сентябре 2021 года.

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Автор: Михайло Гема