В Донецкой области погиб 26-летний Герой со Львовщины Марьян Уруский
- В Донецкой области погиб 26-летний Марьян Уруский со Львовщины, боец Национальной гвардии, во время штурмовых действий.
- Тело Марьяна нашли 21 апреля, после того как он пропал без вести 3 апреля.
На фронте погиб 26-летний Марьян Уруский со Львовщины. Боец Национальной гвардии отдал жизнь во время штурмовых действий вблизи Удачного в Донецкой области.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Трускавецкий городской совет. На фронте погиб солдат Марьян Уруский из села Уличное Трускавецкой общины Львовщины.
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Отдал жизнь за Украину
26-летний Марьян Уруский, стрелок воинской части 3115 Национальной гвардии Украины, стал на защиту Родины еще в первые дни полномасштабного вторжения России. Он погиб во время штурмовых действий подразделения, когда восстанавливали утраченные позиции вблизи населенного пункта Удачное Донецкой области.
3 апреля Марьян пропал без вести. Только 21 апреля собратья смогли найти и вернуть его тело.
Марьян родился 8 января 1999 года. Ориентировочно в понедельник на Перекрестке Героев состоится встреча с павшим Защитником.
К слову, на фронте погибла волонтер и защитница Анастасия Ефимова, которая пошла на войну после гибели мужа. У нее осталось двое детей, и она запомнилась как сильная женщина-воин, которая вдохновляла своих друзей и коллег.