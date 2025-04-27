В Донецкой области погиб 26-летний Герой со Львовщины Марьян Уруский

На фронте погиб 26-летний Марьян Уруский со Львовщины. Боец Национальной гвардии отдал жизнь во время штурмовых действий вблизи Удачного в Донецкой области.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Трускавецкий городской совет. На фронте погиб солдат Марьян Уруский из села Уличное Трускавецкой общины Львовщины.

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Отдал жизнь за Украину

26-летний Марьян Уруский, стрелок воинской части 3115 Национальной гвардии Украины, стал на защиту Родины еще в первые дни полномасштабного вторжения России. Он погиб во время штурмовых действий подразделения, когда восстанавливали утраченные позиции вблизи населенного пункта Удачное Донецкой области.

3 апреля Марьян пропал без вести. Только 21 апреля собратья смогли найти и вернуть его тело.

Марьян родился 8 января 1999 года. Ориентировочно в понедельник на Перекрестке Героев состоится встреча с павшим Защитником.

К слову, на фронте погибла волонтер и защитница Анастасия Ефимова, которая пошла на войну после гибели мужа. У нее осталось двое детей, и она запомнилась как сильная женщина-воин, которая вдохновляла своих друзей и коллег.