Нашли полсотни боеприпасов: как работает машина для разминирования территорий

На деоккупированной Харьковщине враг оставил много заминированных территорий. Очистка ее от мин требует много времени и ресурсов. Однако делать это необходимо, ведь иногда вражеские боеприпасы местные жители находят раньше, чем техника для разминирования.

Решить эту проблему в Харьковской области взяла на себя миссия по гуманитарному разминированию – FSD Ukraine Швейцарского фонда противоминной деятельности. Она работает на одном из самых опасных по заминированию участков в Харьковской области, сообщает корреспондент 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Техника по разминированию также подрывается

Западные партнеры предоставили Украине машины по разминированию MV-10, которые помогают очищать территорию от взрывоопасных предметов.

Масштаб проблемы действительно впечатляющий, ведь на участке площадью 5 гектаров, после обработки машины по разминированию, было обезврежено 50 боеприпасов.

Эта техника также подверглась подрыву, однако выдержала его и продолжила работать, как только позволит погода.

Руководитель группы механического разминирования Михаил Шиянов рассказал, что MV-10 – хорватская машина, которая используется для разминирования территории, подготовки почвы, удаления растений.

Машина "пережила" подрыв противопехотной миной, взрыва противотанковой мины пока не было, хотя такие мины она выдерживает довольно легко. Машина имеет бойковый вал – молотки на цепи, и далее – выполняющий фрезерный вал, в частности функцию дополнительного контроля качества. Машина работает на глубину до 30 сантиметров.

– отметил Михаил Шиянов.

В Харьковской области, несмотря на зимнюю погоду продолжает работать 31 бригада разминировщиков, пиротехнические расчеты. В них привлечены 158 человек.

Работают даже зимой

Однако цифры по разминированию будут другими, потому что специфика работ изменилась. Снег, промерзшая почва мешают работать теми темпами, которые были летом и осенью.

Однако ГСЧС и пиротехнические службы все равно выполняют свою работу. В частности, выезжают по вызовам местных жителей, если найден боеприпас есть ли подозрение, что это именно он. А также там, где продолжают чинить линию электропередач. Таких вызовов много – в населенных пунктах на оккупированных территориях, а также после очередных обстрелов. Без саперов такие работы не производятся.

За сутки (по состоянию на 15 декабря 2023 - 24 Канал) в Харьковской области было обследовано почти 4 гектара территорий - дороги, линии электропередач. Сапёром удалось уничтожить 67 боеприпасов.

Ситуация в Харьковской области