В Харьковской области россияне попали в кафе: там находились люди, есть жертвы

Россияне в очередной раз атаковали Купянский район – под ударом оккупантов оказалось село Подолы. Враг попал в местное кафе, в котором находились люди.

Россияне усилили обстрелы населенных пунктов в Купянщине. Еще 10 августа местные власти объявили эвакуацию населения.

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Российский террор Купянска

Предварительно, в результате атаки на село Подолы, что в Купянском районе погибли 2 человека, еще 1 - ранен. Данные о количестве пострадавших устанавливаются.

Ракета россиян попала в местное кафе, в котором находились люди. На месте трагедии работают правоохранители и экстренные службы.

Купянское направление: что известно