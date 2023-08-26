В Харьковской области россияне попали в кафе: там находились люди, есть жертвы

26 августа 2023, 11:39
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Источник:

Олег Синегубов

Россияне в очередной раз атаковали Купянский район – под ударом оккупантов оказалось село Подолы. Враг попал в местное кафе, в котором находились люди.

Россияне усилили обстрелы населенных пунктов в Купянщине. Еще 10 августа местные власти объявили эвакуацию населения.

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Российский террор Купянска

Предварительно, в результате атаки на село Подолы, что в Купянском районе погибли 2 человека, еще 1 - ранен. Данные о количестве пострадавших устанавливаются.

Ракета россиян попала в местное кафе, в котором находились люди. На месте трагедии работают правоохранители и экстренные службы.

Купянское направление: что известно

  • Минобороны называет ситуацию на Лиманском и Купянском направлениях очень сложной. Россияне систематически атакуют Купянск ракетами – они стремятся к реваншу. ВСУ сдерживают врага.
  • Враг сосредоточил на Купянском направлении силы – он цинично уверен, что Украина перебросит на этот участок фронта дополнительные ресурсы из Бахмутского направления. Там ВСУ берут россиян "в клещи" – им грозит полное уничтожение.
  • Действия армии государства-агрессора на фронте лишены признаков стратегии. Приступы россиян локализованы, они преимущественно находятся в обороне. Оккупантам важно достичь хотя бы "минимальных успехов"

Автор: Дмитро Усик