На избирательных участках в Варшаве – угроза взрывов, работают саперы, – СМИ

В Польше 15 октября проходят парламентские выборы. В конце концов стало известно, что в нескольких избирательных участках в Варшаве раздались взрывы.

Поэтому на место событий прибыли саперы. Они проверяют здания и ищут вероятные взрывчатки.

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В Варшаве раздались мощные взрывы

Глава Национальной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марциняк рассказал, что на двух варшавских избирательных участках № 425 и 426 очевидцы сообщили о взрыве. Сейчас на место прибыли саперы, а полиция оцепила здание, где голосовали поляки.

Мы получили сигнал об этой ситуации, но мы не знаем подробностей,

– сказал Марциняк.

В Варшаве на избирательных участках раздались взрывы / Видео с аккаунта Onet в соцсети Х

Впоследствии стало известно, что в одном из помещений обнаружили неизвестный рюкзак. Кроме того, было эвакуировано около 200 человек.

В полиции также отметили, что обыски проводятся в трех зданиях. Всю информацию правоохранители пообещали сообщить после подробного обследования места событий.

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