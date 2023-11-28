Элитная недвижимость, удивительное обогащение менеджера: СМИ сказали, что может скрывать Тищенко

Журналисты установили, что бывший директор уже закрытого ресторана "Велюр" стал владельцем дома в Козине, квартиры и премиального микроавтобуса Mercerdes-Benz. Речь идет о Сергее Вакальчуке.

Он был директором юридического лица уже закрытого ресторана "Велюр" – ООО "ПКФ "Римид". В свою очередь Николай Тищенко был совладельцем заведения, которое в свое время работал во время карантина.

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Как эксдиректор ресторана Тищенко получил дом, квартиру и микроавтобус в 2022 году

Расследователи установили, что буквально в течение одного дня – 17 июня 2022 года – на Сергея Вакальчука оформили:

двухэтажный дом на 322 квадратных метра в Козине и два участка на берегу озера под имением. В доме есть четыре спальни, кинотеатр, спортзал, открытый бассейн, баня, детская площадка, гараж на два автомобиля. Его ориентировочная стоимость может составлять от 888 000 до 1,8 миллиона долларов (ведь именно за такие суммы его выставляли на продажу в 2022 – 2023 году);

в Козине и два участка на берегу озера под имением. В доме есть четыре спальни, кинотеатр, спортзал, открытый бассейн, баня, детская площадка, гараж на два автомобиля. Его ориентировочная стоимость может составлять от 888 000 до 1,8 миллиона долларов (ведь именно за такие суммы его выставляли на продажу в 2022 – 2023 году); квартиру площадью почти 100 квадратов в доме, где размещался ресторан "Велюр". Приблизительная рыночная стоимость подобного жилья – 270 – 290 тысяч долларов.

Дом и квартиру на эксдиректора ресторана оформили через полчаса. В августе 2022 года Сергей Вакальчук также стал владельцем премиального микроавтобуса Mercerdes-Benz V250 2016 года выпуска. Его стоимость – более 50 тысяч долларов.

Сергей Вакальчук в 2022 году стал владельцем дома, квартиры и микроавтобуса

В то же время, сам Тищенко и его жена неоднократно показывали в соцсетях этот микроавтобус, начиная с 1 октября 2022 года. В частности, народный депутат ездил им в деоккупированные районы Харьковщины и Херсонщины, в мошеннические колл-центры в Киеве и на проверку пешеходного перехода в Ужгород.

Более того, расследователи заверили, что зафиксировали этот автомобиль под Верховной Радой в день пленарного заседания, которое посещал Николай Тищенко.

Есть ли у Вакальчука доходы для таких покупок

Журналисты отметили, что по их информации, официальных доходов, которых хватило бы на вышеупомянутые покупки, у Сергея Вакальчука не было.

Ведь в обиходе он использовал Opel Vectra 2008 года производства, на его жену оформлен Opel Corsa 2017 года выпуска.

По данным издания, в преддверии полномасштабного вторжения Вакальчук, вероятнее всего, жил под Киевом в квартире в одном из ЖК в Чайках. Именно об этом свидетельствуют записи в телефонной книге и его дочери в соцсетях.

Расследователи заверили, что не смогли найти Вакальчука ни по одному из известных им адресов. Его не было даже в свежеприобретенном доме в Козине. Он не отреагировал на телефонные звонки и сообщения.

Нардеп Тищенко не ответил на вопросы, которые журналисты передали помощницей.