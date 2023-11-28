Він був директором юридичної особи вже закритого ресторану "Велюр" – ТОВ "ВКФ "Римід". Своєю чергою Микола Тищенко був співвласником закладу, який свого часу працював під час карантину.

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Як ексдиректор ресторану Тищенка отримав будинок, квартиру та мікроавтобус у 2022 році

Розслідувачі встановили, що буквально протягом одного дня – 17 червня 2022 року – на Сергія Вакальчука оформили:

двоповерховий будинок на 322 квадратних метри в Козині та дві ділянки на березі озера під маєтком. В будинку є чотири спальні, кінотеатр, спортзал, відкритий басейн, баня, дитячий майданчик, гараж на дві автівки. Його орієнтовна вартість може становити від 888 тисяч до 1,8 мільйона доларів (адже саме за такі суми його виставляли на продаж у 2022 – 2023 році);

в Козині та дві ділянки на березі озера під маєтком. В будинку є чотири спальні, кінотеатр, спортзал, відкритий басейн, баня, дитячий майданчик, гараж на дві автівки. Його орієнтовна вартість може становити від 888 тисяч до 1,8 мільйона доларів (адже саме за такі суми його виставляли на продаж у 2022 – 2023 році); квартиру площею майже 100 квадратів в будинку, де розташовувався ресторан "Велюр". Приблизна ринкова вартість подібного житла – 270 – 290 тисяч доларів.

Будинок та квартиру на ексдиректора ресторану оформили за пів години. Згодом у серпні 2022 року Сергій Вакальчук також став власником преміального мікроавтобуса Mercerdes-Benz V250 2016 року випуску. Його вартість – понад 50 тисяч доларів.

Сергій Вакальчук у 2022 році став власником будинку, квартири та мікроавтобуса

Водночас сам Тищенко та його дружина неодноразово показували у соцмережах цей мікроавтобус, починаючи з 1 жовтня 2022 року. Зокрема, народний депутат їздив ним у деокуповані райони Харківщини та Херсонщини, до шахрайських кол-центрів в Києві та на перевірку пішохідного переходу в Ужгород.

Ба більше, розслідувачі запевнили, що зафіксували цей автомобіль під Верховною Радою у день пленарного засідання, яке відвідував Микола Тищенко.

Чи є у Вакальчука доходи для таких покупок

Журналісти зазначили, що за їхньою інформацією, офіційних доходів, яких би вистачило на вищезазначені покупки, у Сергія Вакальчука не було.

Адже у побуті він використовував Opel Vectra 2008 року виробництва, на його дружину оформлено Opel Corsa 2017 року випуску.

За даними видання, напередодні повномасштабного вторгнення Вакальчук, найімовірніше, жив під Києвом у квартирі в одному з ЖК у Чайках. Саме про це свідчать записи у телефонній книзі та дописи його доньки у соцмережах.

Розслідувачі запевнили, що не змогли знайти Вакальчука за жодною з відомих їм адрес. Його не було навіть у свіжопридбаному будинку в Козині. Він не відреагував на телефонні дзвінки та повідомлення.

Нардеп Тищенко не відповів на запитання, які журналісти передали через помічницю.

Зверніть увагу! Микола Тищенко голосував проти відкриття електронних декларацій у вересні 2023 року. На початку 2023 року його виключили з партії "Слуга народу" після поїздки у Таїланд до "української громади".