На энергоблоках ЗАЭС – предметы, похожие на взрывчатку: ВСУ предупредили о провокации

В Вооруженных Силах предупредили о возможной провокации на Запорожской АЭС. Украинские военные отметили, что на станции заметили предметы, визуально напоминающие взрывчатку.

По предварительным данным, эти предметы были размещены на двух энергоблоках станции. Военные подчеркнули, что это очередная провокация противника.

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Россияне, вероятно, готовят провокацию на ЗАЭС

В ВСУ 4 июля официально сообщили, что оккупанты в ближайшее время могут совершить провокации на территории Запорожской атомной электростанции, которую они удерживают с 4 марта 2022 года. Там подчеркнули, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, напоминающие взрывные устройства.

Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины,

– подчеркнули военные.

Генштаб также отметил, что в связи с этим Россия запустила масштабную пропагандистскую кампанию в своих социальных сетях. Несмотря на это, наши военные подчеркнули, что не нарушают нормы международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях.

В заключение там отметили, что ни одна провокация врага не пройдет бесследно.

В "Атеше" также сообщили о подготовке россиян к провокации

Партизаны из движения "Атеш" также рассказали, что, очевидно, россияне действительно готовят провокацию. В частности, в оккупированном Энергодаре и Мариуполе постоянно ездят мобильные радиационные лаборатории, переданные захватчикам из Воронежской области страны-агрессорки.



В Энергодаре и Мариуполе заметили мобильные радиационные лаборатории / Фото "Атеша"

Кроме того, они напомнили, что российские власти приказали вывести свой персонал со станции до 5 июля.

Также партизаны отметили, что в последние дни Кремль начал массированную кампанию по обвинению Украины в подготовке провокации на ЗАЭС. Пропагандистские СМИ утверждают, что уже 5 июля 2023 Украина якобы подорвет станцию.

"Важно помнить аксиому – если Россия в чем-то обвиняет Украину, то она сама это планирует сделать", – сказали в "Атеше".

Несмотря на это, партизаны заверили, что они не оставляют надежд на то, что Россия откажется от "безумия" с провокацией на оккупированной атомной станции.

Как отреагировали на подготовку к провокации на ЗАЭС украинские власти