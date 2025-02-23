На этой неделе завершить войну с гарантиями невозможно, – Зеленский

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже три года. Владимир Зеленский объяснил, можно ли ее закончить уже в ближайшие дни.

Украинский президент сказал, что закончить войну на этой неделе с гарантиями безопасности на этой неделе не получится. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на пресс-конференции.

Смотрите также Я знаю, как подписывать соглашения с серьезными ребятами, – Зеленский ответил на упреки Трампа

Нужны гарантии безопасности

Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украине нужен мир с гарантиями безопасности. В то же время Дональд Трамп ранее заявил, что уже в ближайшие дни готов согласовать позиции для окончания войны с россиянами.

На этой неделе закончить войну невозможно с гарантиями для Украины,

– подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, он сказал, что без встреч не знает, как это сделать. Зато переговоры между США и Россией уже состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Именно после этого прозвучал ряд противоречивых заявлений Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского.

Тогда он обвинил его в нежелании проводить выборы. несмотря на якобы низкий рейтинг доверия среди украинцев.