Український президент сказав, що закінчити війну цього тижня з гарантіями безпеки цього тижня не вийде. Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на пресконференції.

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Потрібні гарантії безпеки

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україні потрібен мир із гарантіями безпеки. Водночас Дональд Трамп раніше заявив, що вже найближчими днями готовий угодити позиції для закінчення війни із росіянами.

Цього тижня закінчити війну неможливо із гарантіями для України,

– підкреслив український лідер.

За словами Зеленського, він сказав, що без зустрічей не знає, як це зробити. Натомість перемовини між США та Росією вже відбулись 18 лютого у Ер-Ріяді. Саме після цього прозвучала низка суперечливих заяв Дональда Трампа стосовно Володимира Зеленського.

Тоді він звинуватив його у небажання проводити вибори. попри нібито низький рейтинг довіри серед українців.