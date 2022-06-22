На этой неделе ждем трех вещей, – в МВД призвали не пренебрегать воздушной тревогой

Россияне могут атаковать ракетами Украину 22 июня. Это из-за Дня скорби и памяти жертв немецко-советской войны.

Однако ракетные обстрелы можно ожидать в любое время. Об этом для 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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"На этой неделе есть 3 вещи, которых ждем. Определенным прецедентом может быть 22 июня. Второе – это наши удары по башням. Это нужно для нас, потому что знаем, что там было, кроме тех башен. И третья история – это важное голосование за наше кандидатство в ЕС. Это может быть определенный привет Западу. Поэтому угроза обстрелов, конечно, сохраняется, но несмотря на все три фактора один ключевой – для России мы не являемся страной и не должны существовать", – сказал Смирнов.

Более сильная противовоздушная оборона

По словам советника, оккупанты мстят за то, что Украина выстояла. Он отметил, что сейчас наша воздушная оборона сильнее, чем в начале войны.

Мы получили определенное улучшенное вооружение средств ПВО у Киева и других городов, но должны понимать, что угроза сохраняется. Если будет массовый обстрел, то могут быть попадания,

– объяснил Смирнов.

Он обратился к гражданам и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и по возможности идти в укрытие.

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Ракетные обстрелы Украины

Российские убийцы 22 июня пытались атаковать Одесскую область. Однако силы ПВО сбили ракету.

Также оккупанты ударили семью ракетами по Николаеву. На месте попаданий возник масштабный пожар. Известно, что разрушения получили 2 предприятия, школа и 5 многоэтажек. Кроме того, захватчики повредили 8 частных домов.

Захватчики обстреливают населенные пункты Херсона. В частности, огонь уничтожил ряд хозяйственных построек в одном из сел Кочубеевской сельской территориальной общины. Россияне убили животных, находившихся в хозяйствах.

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