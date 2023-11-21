Во многих областях – воздушная тревога: Воздушные силы предупредили об опасности для Кременчуга

В некоторых регионах днем 21 ноября была объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают находиться в укрытиях.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе воздушной атаки, пишет 24 Канал . Они в 10:44 известили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

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Кременчуг сообщили об угрозе

В Одесской области объявили отбой воздушной угрозы.Отбой воздушной угрозы в Николаевской и Херсонской областях. К слову, в Херсонской области тревогу объявили еще в 9:10.В Киевской и Черниговской областях отбои.Отбой ракетной угрозы в Днепропетровской области.Николаевская область – ракетная опасность.в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях сообщили об отбое воздушной тревоги.Киевская и Черниговская области – ракетная опасность.Кременчуг в укрытие!О воздушной угрозе известили сразу в нескольких областях. Речь идет о Полтавской, Кировоградской и Черкасской области.Одесская область – ракетная опасность. В Одесской ОВА попросили жителей Белгород-Днестровского района находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги!Днепропетровская область – ракетная опасность.



В части Украины объявили воздушную тревогу / Скриншот 24 Канала

Ночью против 21 ноября Россия атаковала Украину