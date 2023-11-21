Во многих областях – воздушная тревога: Воздушные силы предупредили об опасности для Кременчуга
21 ноября 2023, 12:34Читати новину українською
В некоторых регионах днем 21 ноября была объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают находиться в укрытиях.
В Воздушных силах предупреждали об угрозе воздушной атаки, пишет 24 Канал . Они в 10:44 известили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
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Кременчуг сообщили об угрозе13:46 В Одесской области объявили отбой воздушной угрозы.13:25 Отбой воздушной угрозы в Николаевской и Херсонской областях. К слову, в Херсонской области тревогу объявили еще в 9:10.13:01 В Киевской и Черниговской областях отбои.12:57 Отбой ракетной угрозы в Днепропетровской области.12:54 Николаевская область – ракетная опасность.12:52 в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях сообщили об отбое воздушной тревоги.12:45 Киевская и Черниговская области – ракетная опасность.12:31 Кременчуг в укрытие!12:31 О воздушной угрозе известили сразу в нескольких областях. Речь идет о Полтавской, Кировоградской и Черкасской области.12:29 Одесская область – ракетная опасность. В Одесской ОВА попросили жителей Белгород-Днестровского района находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги!12:23 Днепропетровская область – ракетная опасность.
В части Украины объявили воздушную тревогу / Скриншот 24 Канала
Ночью против 21 ноября Россия атаковала Украину
- Враг запустил по территории нашего государства дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы сообщали об угрозе . Тревога продолжалась примерно до 3 ночи, тогда начали объявлять отбои.
- Ударные дроны двигались к Староконстантинову Хмельницкой области. Жители могли слышно взрывы. Впоследствии сообщили, что это была работа ПВО. О количестве и месте ущерба вражеских воздушных целей не сообщают. К счастью, также нет информации о пострадавших или разрушениях.
- Также вражеские дроны сбивали на Волыни. В то же время детали так же не разглашаются . Известно, что в этом регионе обошлось без пострадавших и разрушений.