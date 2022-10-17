По всей территории Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

17 октября 2022 , 12:42
Читати новину українською

Россияне устроили массированную атаку на Украину 17 октября. Во всех областях страны, кроме аннексированного Крыма, снова раздается сирена.

Не подвергайте себя и своих родных опасности. Если слышите тревогу-немедленно направляйтесь в укрытие.

Читайте также Дроны-камикадзе устроили в Киеве адское утро: фото и видео с места атаки

Где объявили воздушную тревогу

По состоянию на 12: 55 сирена прозвучала по всей стране, кроме территории оккупированного Крыма:

  • Киеве и Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области;
  • Херсонской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Винницкой области;
  • Кировоградской области;
  • Черкасской области;
  • Винницкой области;
  • Житомирской области;
  • Волынской области;
  • Ровенской области;
  • Хмельницкой области;
  • Тернопольской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Львовской области;
  • Закарпатской области;
  • Черновицкой области.

Кроме того, на Луганщине продолжается непрерывная воздушная тревога.

Обратите внимание! Россияне обстреливают объекты инфраструктуры и жилые дома. Их цель-нанести украинцам как можно больше вреда и разрушений. Каждый гражданин страны несет ответственность за свою безопасность. Игнорирование воздушной тревоги часто приводит к трагическим событиям. Обязательно направляйтесь в укрытие всякий раз, как слышите сирену.

К теме Станут ли удары иранскими дронами постоянной тактикой России: объяснения военного эксперта

Воздушная тревога по всей территории страны / Скриншот из "єМапи"

 
Автор: Лілія Траспетрихіна