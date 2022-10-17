По всей территории Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
17 октября 2022 , 12:42Читати новину українською
Россияне устроили массированную атаку на Украину 17 октября. Во всех областях страны, кроме аннексированного Крыма, снова раздается сирена.
Не подвергайте себя и своих родных опасности. Если слышите тревогу-немедленно направляйтесь в укрытие.
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Где объявили воздушную тревогу
По состоянию на 12: 55 сирена прозвучала по всей стране, кроме территории оккупированного Крыма:
- Киеве и Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Херсонской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Винницкой области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Винницкой области;
- Житомирской области;
- Волынской области;
- Ровенской области;
- Хмельницкой области;
- Тернопольской области;
- Ивано-Франковской области;
- Львовской области;
- Закарпатской области;
- Черновицкой области.
Кроме того, на Луганщине продолжается непрерывная воздушная тревога.Обратите внимание! Россияне обстреливают объекты инфраструктуры и жилые дома. Их цель-нанести украинцам как можно больше вреда и разрушений. Каждый гражданин страны несет ответственность за свою безопасность. Игнорирование воздушной тревоги часто приводит к трагическим событиям. Обязательно направляйтесь в укрытие всякий раз, как слышите сирену.
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