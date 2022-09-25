На Юге ВСУ сбили российский штурмовик и вертолет, спешащий ему на помощь

Украинские военные нанесли урон вражеской авиации на Юге. Наши защитники сбили российский штурмовик и вертолет.

Вражеский штурмовых Су-25 был сбит 25 сентября около 17:00 часов. Российское судно было ликвидировано подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

Кстати Горит-пылает техника враждебная: в ВСУ показали, как "подрезают крылья" российским самолетам

ВСУ приземлили Су-25, который атаковал наши войска в Херсонской области

Сообщается, что вражеский штурмовик атаковал украинские войска в Херсонской области.

В сообщении говорится, что оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту для спасения российского пилота. Однако зенитчики Одесской бригады успешно уничтожили российский вертолет.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ напомнили, что в эти сутки подразделениями противовоздушной обороны также сбиты два беспилотника-камикадзе "Shahed-136" в Николаевской и Одесской областях.

Россия стремительно теряет авиацию

Оккупанты имеют огромный запас самолетов и вертолетов, которыми терроризируют Украину. Однако россия неустанно теряет этот ресурс, продолжая войну против Украины.

Утром 25 сентября в Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях оккупантов в войне против Украины. Что касается авиации, то россия уже потеряла 259 самолетов, из которых 4 были уничтожены 24 сентября. Также враг потерял 220 вертолетов и 966 беспилотников.

20 сентября сообщалось, что Вооруженные Силы Украины сбили российский штурмовик в Херсонской области. Также нашим военным удалось ликвидировать вражеский дрон иранского происхождения.

24 сентября наши воины информировали о том, что удалось сбить бронированный штурмовик Су-25 и истребитель Су-30.

К слову Утром Одессу атаковали вражеские дроны: продолжается спасательная операция

Следует отметить, что в последние дни российские оккупанты начали активно использовать дроны-камикадзе иранского производства. Враг атакует парами дронов, чтобы в случае уничтожения одного задачи выполнил другой.

К сожалению, ПВО не всегда может среагировать на дроны, ведь они проходят на небольшой высоте. В Воздушных силах заявляли, что иранские дроны чрезвычайно сложная цель.

Вас это может заинтересовать – в Луганской области мощный "хлопок": смотрите видео