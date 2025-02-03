Командующий СБС Вадим Сухаревский рассказал, на какую глубину действуют сейчас Силы беспилотных систем.

Ответ на этот вопрос он дал во время интервью проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии", пишет 24 Канал.

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На какую глубину действуют Силы беспилотных систем

Вадим Сухаревский отметил, что подтвержденная глубина работы на сегодня – больше, чем 2000 километров.

Наша подтвержденная и возможная глубина работы на сегодня составляет более 2000 километров. Соответственно, в зависимости от задач мы и будем развивать технологии в дальнейшем. Моя задача – сделать государство и армию сильной, готовой к любой войне будущего,

– подчеркнул он.

Глава СБС вспомнил старое латинское выражение – Si vis pacem, para bellum – "хочешь мира, готовься к войне".

"И беспилотные системы в этом разрезе, я думаю, еще не одно столетие будут актуальными", – резюмировал он.

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Напомним, что за полгода существования подразделениями Сил беспилотных систем проведено более, чем 220 операций по глубинному поражению врага по территории страны-агрессора России.