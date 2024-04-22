На Киевщине микроавтобус провалился под землю: погибли 2 человека, 7 – в тяжелом состоянии

В Киевской области произошло ужасное ДТП. В результате него два человека погибли, а еще семь травмированных.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Иванковской общины вблизи села Олива. В ГСЧС рассказали детали ДТП в Киевской области.

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ДТП в Киевской области

В ГСЧС сообщили, что утром 22 апреля поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на территории Иванковской общины вблизи села Олива.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они установили, что на трассе Иванков-Радомышль, микроавтобус вез людей на работу в село Песковка, и провалился в пропасть.

"В салоне находилось 9 пассажиров. Нужна деблокация", – сообщили в ГСЧС.

Так, там отметили, что согласно результатам проведенных аварийно-спасательных работ, было обнаружено 2 погибших. Еще 7 человек находятся в тяжелом состоянии.

В ГСЧС рассказали, что бригадами скорой помощи пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы.

Также известно, что полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

На Киевщине произошло ДТП / Фото ГСЧС

В результате ДТП в Киевской области есть погибшие и травмированные / Фото ГСЧС

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