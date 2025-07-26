На Киевщине работает ППО

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Россияне не прекращают атаковать украинские земли.

Днем 26 июля под ударом оказалась Киевская область. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно об атаке на Киевскую область?

Воздушную тревогу в области объявили в 12:08. В 12:11 Воздушные силы предупреждали о движении ракеты на Киевскую область. Уже в 12:16 в Киевской ОВА сообщили, что в регионе работают силы ПВО.

Там призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. А также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Напомним, что 21 июля Киевщина подверглась массированной российской атаке. Воздушная тревога в области длилась почти 10 часов, пострадавших среди населения нет. Однако в Вышгородском и Фастовском районах повреждены хозяйственные постройки, автомобили и частные дома.