На Киевщине уже третьи сутки ликвидируют пожар после российского обстрела
Источник:ГСЧС Украины
В Киеве несколько дней назад вспыхнул пожар в результате вражеской атаки. Работники ГСЧС до сих пор работают над тем, чтобы его ликвидировать.
В результате атаки 12 июня в Киеве вспыхнул пожар на промышленном объекте. По состоянию на 14 июня ликвидация пожара все еще продолжается.
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ГСЧСники работают на месте
В Киевской области продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России. Враг ударил по области несколько дней назад. Фактически, возгорание тушат уже третий день.
На месте пожара работает 221 член личного состава, 76 единиц техники и пять пожарных поездов.
Россия продолжает атаковать столицу Украины. В частности, днем 14 июня там тоже слышали взрывы. Позже сообщили о работе сил противовоздушной обороны в Киевской области. Кроме этого, взрывы также раздавались и в Хмельницкой области.
В Хмельницкой области вспыхнул пожар в результате российского удара
- Ночью противник нанес комбинированный удар по Украине. Подавляющая часть ракет атаковала западные регионы, в частности Хмельницкую область.
- Председатель Хмельницкой ОВА рассказал, что в пределах региона было сбито 11 вражеских целей. Кроме того, зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры. Пожар там продолжается и по состоянию на 12:00.
- В Хмельницкой области с начала суток неоднократно объявляли тревогу.