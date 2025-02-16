На Курщине разгромили штурм элитной 155 бригады: шла с "флагом победы"

Украинские защитники на Курщине остановили штурм элитной российской 155 бригады. На штурм бросили более десятка танков и около роты российских солдат, но враг понес потери.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду "Магура".

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На Курщине разгромили россиян

В Курской области россияне снова пошли в штурм. Впрочем, защитники из 47 бригады "Магура" и смежники дали отпор врагу, разрушив их планы.

Известно, что на штурм в Курской области бросили элитную 155 бригаду морпехов. Что самое интересное, на штурм российские морпехи пошли с красными флагами "победы".

Но вместо "победы" получилось традиционное "мракобесие",

– метко резюмировали в бригаде.

В 47 бригаде добавили, что в целом на штурм бросили около роты оккупантов и более 10 танков. Враг двигался минным полем и не обращал внимания на рой дронов 47 бригады "Магура". Поэтому враг понес немалые потери не только в технике, но и в личном составе.

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Неудачную попытку штурма подтверждают и российские так называемые "военкоры". В сети они жалуются, что руководство отправило российских солдат на смерть.

Кроме того, "военкоры" не понимают и факт того, почему россияне пошли на штурм под красными флагами, будто "на параде" к сакральному дню "победы".

"Военкоры" жалуются из-за неудачного штурма на Курщине / Скриншот

Сейчас точные потери врага в живой силе и технике после неудачного штурма неизвестны.

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил, что сейчас Силы обороны Украины контролируют на Курщине около 500 квадратных километров.

Кроме того, с начала Курской операции российская армия понесла немалые потери. Так, по информации Сырского, Россия уже потеряла только на этом участке фронта более 48 тысяч человек, черед которых около 20 тысяч – убитыми.