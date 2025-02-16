На Курщине разгромили штурм элитной 155 бригады: шла с "флагом победы"
Украинские защитники на Курщине остановили штурм элитной российской 155 бригады. На штурм бросили более десятка танков и около роты российских солдат, но враг понес потери.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду "Магура".
Смотрите также Продвижение россиян в Украине замедлилось: в WSJ назвали причины
На Курщине разгромили россиян
В Курской области россияне снова пошли в штурм. Впрочем, защитники из 47 бригады "Магура" и смежники дали отпор врагу, разрушив их планы.
Известно, что на штурм в Курской области бросили элитную 155 бригаду морпехов. Что самое интересное, на штурм российские морпехи пошли с красными флагами "победы".
Но вместо "победы" получилось традиционное "мракобесие",
– метко резюмировали в бригаде.
В 47 бригаде добавили, что в целом на штурм бросили около роты оккупантов и более 10 танков. Враг двигался минным полем и не обращал внимания на рой дронов 47 бригады "Магура". Поэтому враг понес немалые потери не только в технике, но и в личном составе.
ВСУ разбили штурм врага на Курщине: смотрите видео
Неудачную попытку штурма подтверждают и российские так называемые "военкоры". В сети они жалуются, что руководство отправило российских солдат на смерть.
Кроме того, "военкоры" не понимают и факт того, почему россияне пошли на штурм под красными флагами, будто "на параде" к сакральному дню "победы".
Сейчас точные потери врага в живой силе и технике после неудачного штурма неизвестны.
К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил, что сейчас Силы обороны Украины контролируют на Курщине около 500 квадратных километров.
Кроме того, с начала Курской операции российская армия понесла немалые потери. Так, по информации Сырского, Россия уже потеряла только на этом участке фронта более 48 тысяч человек, черед которых около 20 тысяч – убитыми.