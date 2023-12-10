На Лиманско-Купянском направлении ВСУ стало сложнее "летать" дронами: какая причина
Россияне наступают на Украину. В последние дни на Востоке обостряется ситуация.
Оккупанты наступают по всей линии фронта. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
Смотрите также Россияне дошли до очистных сооружений Авдеевки: есть ли угроза для Сил обороны
Что происходит на Лиманско-Купянском направлении сейчас
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона рассказал о текущей ситуации на Лиманско-Купянском направлении. Об этом передает 24 Канал.
Враг не отказывается от своих планов по повторной оккупации Купянска, пытается выйти на рубежи Синьковки для создания будущего плацдарма для наступления на Купянск,
– сказал Фитьо.
Он объяснил, что Купянск – важный логистический центр. Через него во время оккупации с 27 февраля по 10 сентября 2022 года осуществлялись поставки российских войск.
Погода не способствует полетам беспилотников
В прошлые сутки на этом направлении шел дождь и был мороз, поэтому все сразу замерзало. В такую погоду БПЛА не могли летать и было сложнее наблюдать за противником. Поэтому россияне были менее активны. Впрочем, нашим защитникам удалось отразить семь атак, в том числе возле Синьковки и Новоселовского. Уничтожили 17 единиц техники, включая танк и БМП, убили 109 врагов.
Оккупанты совершили 399 обстрелов из артиллерии и минометов, а вот дронами летали меньше: использовали всего три беспилотника против привычных 15 – 30.
Смотрите также Россияне уменьшили количество штурмовых действий на одном из направлений
Купянск: последние новости
- 9 декабря россияне обстреляли Харьковскую область, в результате этого в Купянске погибли две женщины.
- В Генштабе сообщили, что на 6 утра 10 декабря на Лиманском направлении Силы обороны отбили атаку врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области, а на Купянском – 7 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.