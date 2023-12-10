Во Львовской области избили первокурсников одного из училищ: полиция открыла уголовное производство
Источник:ГУНП во Львовской области
Вечером 9 декабря в сети появились жуткие кадры избиения первокурсников одного из училищ Львовской области. Полиция начала уголовное производство.
Как сообщают в сети, "бойцовский клуб" был организован в училище Золочевского района. Злоумышленники поставили у стены юношей и поочередно избивали их в зону грудной клетки.
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За дело взялась полиция
Как уточнили в полиции, сотрудники обнаружили видео 8 декабря во время мониторинга социальных сетей. На опубликованных в сети кадрах "несколько молодых ребят, вероятно, учеников старших курсов одного из учебных заведений, в присутствии многих очевидцев, поочередно наносили удары в голову и в участок груди другим ребятам, вероятно, ученикам-первокурсникам этого же учебного заведения". Для нанесения ударов ребята использовали боксерскую перчатку.
События происходили еще в октябре 2023 в Золочевском районе в общежитии профессионального училища. Это удалось установить сотрудникам районного отдела полиции.
По факту избиения юношей начато уголовное производство по статье "Хулиганство". Максимальные санкции этой статьи предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет.
В полиции добавили, что уже установили всех участников тех жутких событий. С пострадавшими сейчас работают психологи.
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