Як повідомляють у мережі, "бійцівський клуб" організували в училищі Золочівського району. Зловмисники поставили біля стіни юнаків і по черзі били їх у зону грудної клітини.

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За справу взялася поліція

Як уточнили у поліції, співробітники виявили відео 8 грудня під час моніторингу соціальних мереж. На опублікованих у мережі кадрах "кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців, по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям, ймовірно, учням-першокурсникам цього ж навчального закладу". Для завдання ударів хлопці використовували боксерську перчатку.

Події відбувалися ще у жовтня 2023 року в Золочівському районі в гуртожитку професійного училища. Це вдалося встановити співробітникам районного відділу поліції.

За фактом побиття юнаків розпочато кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Максимальні санкції цієї статті передбачать позбавлення волі на строк до 5 років.

У поліції додали, що вже встановили всіх учасників тих моторошних подій. З постраждалими нині працюють психологи.

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