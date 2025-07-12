Во Львовской области находились 3 БПЛА, – Козицкий о последней тревоге в регионе

Львовскую область вечером 12 июля атаковали российские беспилотники. В регионе во время обстрела находились 3 вражеских ударных дрона-камикадзе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

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Какие последствия вечерней атаки 12 июля на Львовщине?

Максим Козицкий рассказал, что во время последней тревоги воздушное пространство Львовщины пересекли три вражеских беспилотника.

По предварительной информации, обошлось без последствий для нашей области,

– отметил чиновник.

Глава Львовской областной военной администрации также поблагодарил воинов противовоздушной обороны за работу по вражеским целям в регионе.

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К слову, во Львовской области вечером 12 июля слышали взрывы. Тогда сообщали о работе противовоздушной обороны в регионе.

Ранее Львов находился под массированной атакой ночью 12 июля. Атака дронами по городу привела к большим разрушениям и пожарам.

Известно, что в городе после этой атаки пострадало 12 человек, среди которых 11-летний парень. Трех человек госпитализировали, все остальные получили помощь на местах.