На Львовщине слышали взрывы

Во Львовской области 7 февраля утром сообщили о звуках взрывов. В частности, их было слышно в Дрогобыче.

Это подтвердил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Пока информации о том, было ли попадание, или работали силы ПВО не было.

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"Взрывы в Дрогобыче", – коротко написал Козицкий.

Предварительно о движении ракет на Львовщину сообщили мониторинговые группы и Воздушные

Впрочем, впоследствии ракета изменила свой курс на Львов. В ОВА призвали людей перейти в укрытие.

"Ракета, которая летела в сторону границы с Польшей, изменила курс и движется в направлении областного центра. Позаботьтесь о себе и родных", – сообщил Козицкий.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Также о направлении движения ракеты на Львов сообщил и мэр города Андрей Садовый.

Главное об атаке

7 февраля Россия осуществила массированную атаку по Украине. Ночью враг атаковал дронами-камикадзе, а утром оккупанты осуществили пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22. В Киеве и ряде других городов слышали взрывы и работу ПВО.

В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу в настоящее время без электроэнергии.

В Николаеве в реанимации умер мужчина, который получил ранения во время атаки. У него были несовместимые с жизнью травмы. Известно, что в Николаеве повреждены жилые дома. Около 20 из них – без крыш. Повреждены газовые и водопроводные сети.

Под атакой и Харьков. Зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

. В Генштабе Польши отметили, что из-за интенсивной деятельности дальней авиации России, на фоне ракетной атаки по Украине, активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Там отметили, что мониторят ситуацию.