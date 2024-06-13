На объездной дороге Львова столкнулись 2 грузовика на обходной дороге Львова
13 июня 2024, 15:45Читати новину українською
Источник:Общественное
На объездной дороге Львова произошло дорожно-транспортное происшествие. Известно, что участниками аварии стали два грузовика.
На объездной дороге Львова, возле Малой Швейцарии, столкнулись два грузовика. По данным патрульной полиции, есть пострадавшие.
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Движение затруднено
Сейчас движение на этом участке дороги, где произошла авария, - затруднено.
Патрульные обеспечивают реверсное регулирование.
ДТП довольно серьезное, однако пока никаких деталей по нему нет.
В центре Львова 14-летний подросток катался на BMW
- Вчера на улице вечернего Львова правоохранители остановили машину, которая нарушила ПДД. За рулем легковушки находился несовершеннолетний парень.
- Так, полиция остановила автомобиль после того, как тот нарушил требования дорожного знака 3.21 "Въезд запрещен" и совершил движение по полосе для общественного транспорта.
- Выяснив, что автомобилем управлял 14-летний парень, полицейские вызвали на место происшествия отца подростка и составили на него протокол по факту совершения несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет административного правонарушения. Следует отметить, что не впервые по улицам Львова разъезжают несовершеннолетние. В начале апреля в сеть попало видео, на котором видно, что за рулем легковушки находится 9-летняя девочка.