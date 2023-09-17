На Одесщине есть поражение одного из предприятий, – Воздушные силы о последствиях атаки

Российские военные ночью 17 сентября нанесли комбинированный удар по Украине. Основной акцент удара россиян был сосредоточен на юге Одесской области.

На этот раз Одесскую область атаковали не только российские беспилотники, но и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555 и Х-55 из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Оккупантам не дает покоя украинское зерно

Как рассказал Игнат, силы ПВО обезвредили 6 ракет, а остальные – попали в Одесской области. Речь идет о 4 ракетах.

Есть там (в Одесской области – 24 Канал) поражения по одному из аграрных предприятий,

– сказал Игнат.

Он добавил, что украинское зерно снова в эпицентре атак российских оккупантов. По его словам, последствия атаки оккупантов, в частности, есть ли пострадавшие – пока уточняются.

Кроме того, оккупанты выпустили по Одесской области 6 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Все дроны оккупантов были уничтожены.

Как сообщил Игнат, украинские военные привлекали к отражению атаки россиян истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Подробности атаки на Юге

В Силах обороны Юга сообщили, что в результате атаки россиян повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе Одесской области.

Сообщается, что 4 "Шахеда" были уничтожены в пределах Николаевской области и еще два – в Одесской области.

В то же время 5 ракет оккупантов обезвредили в небе над Одесской областью.

В Силах обороны Юга Украины также показали последствия вражеских попаданий по Одесской области.

Последствия вражеских попаданий по Одесской области / Фото Силы обороны Юга Украины

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что одна вражеская ракета была уничтожена в небе над Днепропетровской областью.

Добавим, что 15 сентября Россия атаковала Украину, выпустив 17 "Шахедов". Беспилотники по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины.

Все 17 "Шахедов" были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования.