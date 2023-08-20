На пляже в Одессе сообщали о предмете, похожем на морскую мину: опасности нет

На берегу пляжа "Ланжерон" нашли предмет, похожий на речную якорную мину. Правоохранители после этого объявили эвакуацию, а на место прибыли сотрудники ГСЧС.

Спасатели просят не пренебрегать собственной безопасностью. Дополнительно они подчеркнули, что купаться разрешено только на официально открытых пляжах.

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Правоохранители предупреждают об опасности

Местные жители сообщили, что на берег пляжа "Ланжерон" в Одессе вынесло волнами морскую мину. Отдыхающие сразу вызвали полицию. Они объявили эвакуацию с пляжа.

Эвакуация с пляжа / Силы обороны юга Украины

Сотрудники ГСЧС прошли под водой около 650 квадратных метров – они не обнаружили опасных предметов. Тревога оказалась ложной.

Осмотр подозрительного предмета / Силы обороны юга Украины

Заметим, на пляже находились много отдыхающих. Правоохранители предупредили, что гражданам разрешено купаться только на 6 официально открытых пляжах. Украинцы должны соблюдать нормы и ограничения военного времени.

Минная опасность остается достаточно высокой. В море много морских мин, разбросанных противником еще с начала полномасштабного вторжения. Также возможны обнаружения речных, что принесло с последствиями большого наводнения после подрыва Каховской ГЭС,

– написали правоохранители.

Полиция просит не подвергать себя и родным опасности и предупреждает о возможных рисках.

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