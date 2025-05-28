На Полтавщине прогремел взрыв: россияне запустили баллистику
Ночью 28 мая в Полтавской области прогремел взрыв. Перед этим стало известно, что российские войска запустили баллистику.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Жители Полтавщины слышали взрывы
Воздушную тревогу в Полтавской области объявили еще в 22:56. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что к угрозе БПЛА добавилась угроза применения баллистического вооружения с севера.
Ракета на Полтаву! Кременчуг – укрытие!
– написали в ПС.
По словам корреспондентов Суспильного, взрывы в Полтавской общине прогремели около 02:26. Мониторинговые каналы сообщили, что российские войска применили баллистическую ракету типа "Искандер-М".
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