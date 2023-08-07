В Полтавской области военком с подчиненными жестоко избили мужчину: ГБР вручило подозрение

На Полтавщине военком вместе с двумя другими военными избил подчиненного прямо возле его дома. Инцидент произошел на фоне личной неприязни.

Военкому и подчиненным сообщили о подозрении – им грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме этого, массовые проверки ТЦК в Украине продолжаются.

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Мужчину избили прямо возле его дома

Председатель ТЦК испытывал личную неприязнь к избитому мужчине – тот открыто говорил о конфликтах внутри коллектива. Военным решил "перевоспитать" подчиненного.

Около полуночи военком вместе с главным сержантом и солдатом, руководителем которых был пострадавший, подъехали к дому жертвы. Они вызывали мужчину на разговор. Потерпевшего окружили и после словесной перепалки начали бить в тело и голову. Военным с подчиненными не останавливались даже когда жертва лежала на земле и потеряла сознание.

Пострадавший с трудом смог дойти до собственной квартиры. Соседи увидели состояние потерпевшего и вызвали к нему врачей. Те диагностировали ушибы, сотрясение головного мозга, рваную ушибленную рану головы и надорванное ухо.

Руководителю объявили подозрение по статье о превышении служебных полномочий, одному из участников избиения – по статье об угрозе или насилии в отношении начальника. Вопрос вручения подозрения третьему участнику решается. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

ДБР вручило подозрение военному, жестоко избившему подчиненного: смотрите видео

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