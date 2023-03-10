На руинах Бахмута нашли уникальный "Кобзарь", изданный более столетия назад

В четверг, 9 марта, Украина отмечала 209 лет со дня рождения Тараса Шевченко. Символично, что именно в этот день защитники Бахмута обнаружили на руинах города древний "Кобзарь".

Об уникальной находке на развалинах дома в Бахмуте сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. К сожалению, владелец книги неизвестен, но редкую книгу сохранят.

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"Кобзаря" передали на реставрацию

Украинские воины в Бахмуте среди обломков разбитого дома обнаружили издание "Кобзаря" и заметили, что книгу издали еще в 1917 году.

Воины, которые до полномасштабного вторжения были участниками общественной организации "Сокол", решили передать книгу на реставрацию, потому что она нуждается в восстановлении.

Редкое издание "Кобзаря" / Фото Юрий Бутусов

Книгу издали в 1917 году / Фото Юрий Бутусов

На обложке книги написано, что ее создали в типографии общества "Криница" на улице Крещатик, 42. К слову, по данным Google, здание типографии сейчас выглядит так:

Дом, где напечатали "Кобзарь" / Скриншот

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