"Буферная зона" или продвижение вглубь: в ISW назвали цель России на севере Харьковщины
Источник:ISW
Аналитики рассказали, что россияне продолжают тактически значимые наступления на север и северо-восток от Харькова. Аналитики объясняют, зачем оккупанты прибегают к таким действиям.
В Генштабе ВСУ вечером 13 мая заверили, что украинские защитники прочесывают городскую застройку Волчанска. Аналитики рассказали, какая ситуация в селах.
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Что говорят в ISW о наступлении россиян
Аналитики американского Института изучения войны написали, что российские войска, похоже, сейчас отдают приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы, а не созданию условий для более глубокого проникновения в северную часть Харьковской области.
В ISW проанализировали геолокационные кадры и объяснили, что они показывают:
- 13 мая враг продвинулся в Глубокое (к северу от Липцев) и на юго-запад от Олейниково;
- 12 мая – российские войска захватили Волчанский мясокомбинат на севере Волчанска.
Относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения о разрушении нескольких мостов через ключевые водные артерии в пределах населенного пункта свидетельствуют о том, что российские войска предпочитают создание "буферной зоны", а не более глубокое проникновение, как ранее оценивал ISW,
– объяснили аналитики.
Также они добавили, что пока нет заявлений или подтверждений того, что российские войска перешли на южный (левый) берег реки Волчья в Волчанске или его ближайших окрестностях.
Кроме того, подразделения армии России в основном нацеливаются на мосты, которые им нужно будет пересечь и обеспечить стабильную логистику через реку Волчья для наступательных операций вглубь северной части Харьковской области. Кроме того, в ISW написали, что:
- россияне размещают в этом районе бронетехнику,
- российские источники пишут, что оккупанты осуществили механизированную атаку неустановленным количеством танков на Волчанск в ночь на 12 мая,
- враги продолжали бронетехнические атаки в течение дня 13 мая.
"Развертывание бронетехники в этом районе свидетельствует о том, что российские войска стремятся достичь быстрых успехов, однако, похоже, они не устанавливают условий, чтобы такие успехи были на южной стороне реки Волчья и глубже в северную часть Харьковской области. Это свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, пытаются создать обещанную "буферную зону" в приграничной зоне вместо того, чтобы глубже проникать в Харьковскую область или Харьков", – говорят специалисты.
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Коротко о ситуации на Харьковщине
- Специалисты DeepState сообщили, что по состоянию на утро 13 мая Россия продвинулась возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке, возле Старомайорского и Вербового. Противник оккупировал Лукьянцы. Также уточнили ситуацию по Зеленому, где долгое время не было связи и считалось, что враг захватил село.
- Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что враг начал наступление на Харьковскую область только для того, чтобы расконцентрировать украинские силы и технику на нужных им направлениях. Зато для врагов приоритетная цель – захват Донецкой и Луганской областей.
- Аналитики ISW объясняли, что россиянам, вероятно, будет трудно захватить город Харьков, если они стремятся это сделать. Впоследствии аналитики отмечали, что российский плацдарм в Волчанске мало помогает российским усилиям продвинуться в Харьков, хотя российские силы могут предположить, что плацдарм в этом населенном пункте мог бы позволить им начать наступательные операции в направлении Великого Бурлука, заметного населенного пункта в тылу украинской группировки на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте по ссылке.