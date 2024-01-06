Сколько военных Россия сосредоточила на Севере: Наев рассказал, есть ли угроза для Киева

Россия продолжает сохранять военное присутствие в приграничных регионах Севера Украины. По приблизительным подсчетам, Кремль держит около 19 тысяч оккупантов на границе с Сумской и Черниговской областями.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Он рассказал, что на границе постоянно строят оборонительные рубежи и занимаются инженерным устройством позиций.

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По словам Наева, на границе с Украиной на Севере сосредоточено около 19 тысяч оккупантов. Однако угрозы для Киева и других северных регионов нет.

В настоящее время российских военных напротив Черниговской и Сумской областей как было, так и осталось – около 19 тысяч человек. Ударные группировки не созданы. По состоянию на сегодня оснований волноваться нет, наша разведка мониторит ситуацию,

– сообщил Наев.

Российские ДРГ на Севере