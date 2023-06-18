На Сумщине в День отца оккупанты убили полицейского и его 4-летнего сына

Россияне 18 июня в очередной раз атаковали Сумщину. В результате обстрела погиб отец и его 4-летний сын.

Погибший был правоохранителем. Следователи уже начали уголовное производство.

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Россияне убили полицейского и его сына

В МВД рассказали, что в Белополье Сумской области погиб 38-летний старший лейтенант полиции Роман Бабенко и его 4-летний сын.

Это произошло в результате очередной атаки российского врага. Среди дня оккупанты из артиллерии беспощадно обстреляли центральную часть города. Под обстрел попал оперативник Роман и мальчик,

– говорится в сообщении.

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"Потеря полицейского, сына, отца, мужа и маленького ребенка непоправима для всех. Выражаем соболезнования родным и близким. Помним и не простим!" – подытожили в МВД.



Российский обстрел убил правоохранителя и его сына / Фото МВД

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Следователи открыли уголовное производство

В Офисе генпрокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры началось досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"По данным следствия, 18 июня 2023 года оккупанты в течение дня с территории российской федерации из артиллерии обстреливали центральную часть города Белополье Сумского района. В результате обстрела погиб 4-летний мальчик и его отец, находившиеся на улице", – говорится в сообщении.

Прокуроры вместе с другими правоохранителями продолжают документировать последствия вражеских обстрелов. Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Сумской области.



Погибшие находились на улице / Фото Офиса генпрокурора

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Отец с сыном бежали в укрытие

Мэр Белополья Юрий Зарко в комментарии Суспильному рассказал детали гибели отца с сыном.

Как раз проходил отец с сыном. И буквально в трех метрах от них прилетел снаряд. Они просто бежали в укрытие и практически не добежали 5 метров. Отец на месте погиб, ребенка не успели довезти в больницу, умер на руках,

– рассказал Зарко.

По словам городского головы, обстрел произошел около 16.20. Люди также слышали сильные взрывы в центре города.

По предварительной информации, попадания были возле местного общежития, по помещению кинотеатра и в жилой дом.