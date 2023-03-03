Вернулся на фронт даже после ранения: на войне погиб 20-летний доброволец из Прикарпатья

20-летний нацгвардеец Богдан Ваков так и не дождался весны. Защитник из села Раков Ивано-Франковской области погиб в Луганской области 28 февраля.

О смерти Героя сообщил глава бюджетной комиссии Ивано-Франковского областного совета Назарий Иванов. Он отметил, что Богдан погиб во время минометного обстрела одного из сел Луганской области.

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Что известно о защитнике

Богдан Ваков был стрелком-радиотелефонистом стрелкового батальона Национальной Гвардии Украины. Окончил Львовское высшее профессиональное училище технологий и сервиса.

Когда началась полномасштабная война, молодой человек пошел добровольцем на передовую защищать Украину и свой народ от российских захватчиков.

Даже после тяжелых травм на фронте и трех месяцев лечения снова взял в руки оружие, чтобы продолжить борьбу за свободное будущее в независимом государстве.

У защитника остались мама и сестра.

Юный защитник после ранения вернулся на фронт / Фото Назарий Иванов

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Недавно последовало еще одно трагическое известие – в российском плену умер защитник Юрий Гориславец из Кировоградской области. Мужчине было всего 53 года. Оккупанты удерживали его на оккупированной территории Луганской области.

В борьбе с русскими оккупантами погиб Богдан Рильник, сын большой семьи Процик из села Жовтанцы. Семья Процик, имея двоих родных детей, усыновила еще 11. Все были воспитанниками детского дома в Жовтанце. Приемного сына Богдана воспитывали в семье в любви к Богу и Украине.

Под Бахмутом в боях с русским врагом погиб уроженец Закарпатья Иван Мезей. Защитнику было всего 34 года. Иван Мезей защищал Украину с августа 2022 года. Он служил в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Россия ночью 27 февраля во время атаки дронами убила двух спасателей в Хмельницкой области. В то время они ликвидировали пожар после попадания одного из вражеских БПЛА. С 21-летним Владиславом Двораком и 31-летним Сергеем Севруком простились 28 февраля.

Редакциявыражает искренние соболезнования семье погибшего Героя. Вечная память!