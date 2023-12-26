На вокзале было более сотни человек: Клименко сообщил о погибшем полицейском в Херсоне
Источник:Игорь Клименко
Россия не прекращает ударов по Украине, подвергая опасности гражданских. В частности, враг ударил по вокзалу Херсона – там были люди. К сожалению, также уже есть информация о погибшем.
Собственно, во вторник вечером, 26 октября, захватчики произвели обстрел областного центра. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в то время около 140 гражданских на железнодорожном вокзале ждали отправления эвакуационного поезда.
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Последствия атаки на херсонский вокзал
Важно, что на вокзале находились правоохранители – они срочно приступили к эвакуации людей, выводя их в безопасные места, когда началась вражеская атака.
В результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины. Он в составе сводного отряда находился на службе в Херсоне. Смертельное ранение получил во время эвакуации людей,
– написал глава Министерства внутренних дел.
В то же время еще двое полицейских – в больнице, у них осколочные ранения. Этот обстрел является очередным военным преступлением России, за которое, как отмечает Клименко, она обязательно ответит.
"Несмотря на риски, полиция всегда служит и защищает. Ценой собственного здоровья и жизни. Наши соболезнования родным и близким погибшего", – добавляет чиновник.Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким правоохранителя, ставшего жертвой этого террористического акта. Светлая память.
Больше об этом ударе
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин также комментировал этот обстрел, акцентируя, что враг очень коварно открыл огонь по херсонскому вокзалу.
- Также глава региона опубликовал видео (18+), на котором видно, что происходило на вокзале в первые минуты после атаки. Хотя здание устояло, но существенно пострадало.
- Кроме того, в Укрзализныце констатировали: был поврежден подвижной состав – то есть поезда. Известно также о нескольких раненых работниках.
- Компания планирует после стабилизации ситуации пересадить людей в автобусы, которые отвезут их в Николаев. В то же время, железнодорожники готовят резервные вагоны — в них повезут более 100 пассажиров.
- Укрзализныця уверяет, что ситуация контролируемая. А у Зеленского, называя оккупантов животными, отмечают: "Это сознательная война с гражданскими". Собственно, об этом написал глава Офиса Президента Андрей Ермак.