На вокзале было более сотни человек: Клименко сообщил о погибшем полицейском в Херсоне

Россия не прекращает ударов по Украине, подвергая опасности гражданских. В частности, враг ударил по вокзалу Херсона – там были люди. К сожалению, также уже есть информация о погибшем.

Собственно, во вторник вечером, 26 октября, захватчики произвели обстрел областного центра. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в то время около 140 гражданских на железнодорожном вокзале ждали отправления эвакуационного поезда.

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Последствия атаки на херсонский вокзал

Важно, что на вокзале находились правоохранители – они срочно приступили к эвакуации людей, выводя их в безопасные места, когда началась вражеская атака.

В результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины. Он в составе сводного отряда находился на службе в Херсоне. Смертельное ранение получил во время эвакуации людей,

– написал глава Министерства внутренних дел.

В то же время еще двое полицейских – в больнице, у них осколочные ранения. Этот обстрел является очередным военным преступлением России, за которое, как отмечает Клименко, она обязательно ответит.

"Несмотря на риски, полиция всегда служит и защищает. Ценой собственного здоровья и жизни. Наши соболезнования родным и близким погибшего", – добавляет чиновник.

Больше об этом ударе

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин также комментировал этот обстрел, акцентируя, что враг очень коварно открыл огонь по херсонскому вокзалу.

Также глава региона опубликовал видео (18+), на котором видно, что происходило на вокзале в первые минуты после атаки. Хотя здание устояло, но существенно пострадало.

Кроме того, в Укрзализныце констатировали: был поврежден подвижной состав – то есть поезда. Известно также о нескольких раненых работниках.

Компания планирует после стабилизации ситуации пересадить людей в автобусы, которые отвезут их в Николаев. В то же время, железнодорожники готовят резервные вагоны — в них повезут более 100 пассажиров.

Укрзализныця уверяет, что ситуация контролируемая. А у Зеленского, называя оккупантов животными, отмечают: "Это сознательная война с гражданскими". Собственно, об этом написал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Редакциятакже выражает соболезнования родным и близким правоохранителя, ставшего жертвой этого террористического акта. Светлая память.