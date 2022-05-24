На Востоке за сутки ВСУ уничтожили 180 кафиров и три беспилотника

Украинские воины продолжают наносить колоссальные потери оккупантам. Только сегодня наши защитники и защитницы ликвидировали около 180 захватчиков и почти два десятка вражеской техники.

Российские захватчики совершили 3 атаки. Однако украинские воины дали мощный отпор, а наша артиллерия уничтожила немало кафиров и их техники.

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Потери россиян на Востоке

Только за 24 мая на Востоке российские кафиры потеряли:

около 180 человек по личному составу;

2 танка;

5 боевых машин пехоты;

3 бронетранспортера;

3 артиллерийские системы;

3 миномета;

3 беспилотника.

Общие потери россиян по состоянию на 90-й день войны

Проходит третий месяц полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. По состоянию на 24 мая, 90 день войны, потери россиян только среди личного состава составляют 29 350 человек. Сожженную вражескую технику в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины считают сотнями, а иногда тысячами единиц. Только за последние сутки украинские защитники и защитницы уничтожили:

150 кафиров;

9 танков;

28 боевых бронированных машин;

2 артиллерийские системы;

1 вражеский самолет;

4 беспилотника;

2 крылатые ракеты;

7 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим.

С полным перечнем потерь кафиров по состоянию на 24 мая вы можете ознакомиться здесь .

90-й день войны России с Украиной: главное

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