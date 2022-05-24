На Востоке за сутки ВСУ уничтожили 180 кафиров и три беспилотника
Украинские воины продолжают наносить колоссальные потери оккупантам. Только сегодня наши защитники и защитницы ликвидировали около 180 захватчиков и почти два десятка вражеской техники.
Российские захватчики совершили 3 атаки. Однако украинские воины дали мощный отпор, а наша артиллерия уничтожила немало кафиров и их техники.
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Потери россиян на Востоке
Только за 24 мая на Востоке российские кафиры потеряли:
- около 180 человек по личному составу;
- 2 танка;
- 5 боевых машин пехоты;
- 3 бронетранспортера;
- 3 артиллерийские системы;
- 3 миномета;
- 3 беспилотника.
Общие потери россиян по состоянию на 90-й день войны
Проходит третий месяц полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. По состоянию на 24 мая, 90 день войны, потери россиян только среди личного состава составляют 29 350 человек. Сожженную вражескую технику в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины считают сотнями, а иногда тысячами единиц. Только за последние сутки украинские защитники и защитницы уничтожили:
- 150 кафиров;
- 9 танков;
- 28 боевых бронированных машин;
- 2 артиллерийские системы;
- 1 вражеский самолет;
- 4 беспилотника;
- 2 крылатые ракеты;
- 7 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим.
С полным перечнем потерь кафиров по состоянию на 24 мая вы можете ознакомиться здесь .
90-й день войны России с Украиной: главное
- Российские кафиры продолжают интенсивные обстрелы гражданской инфраструктуры, в частности в Луганской области. Во время хаотических обстрелов Северодонецка в одной из многоэтажек погибли не менее 4 человек . Кроме того, еще 4 человека погибли при обстреле завода "Азот " в городе.
- Также кафиры попали в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске . Глава ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что такие атаки систематические, поскольку завод расположен на трассе между Лисичанском и Бахмутом, которую контролируют украинские войска.
- Тем временем в Мариуполе кафиры начали разминирование завода "Азовсталь". Во время этого сегодня взорвались 4 саперы .
- Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что еще до конца 2022 года украинские войска смогут перейти админграницу с временно оккупированным Крымом .
- Россияне пытались уничтожить дамбу на Углегорской ТЭС , чтобы обвинить в этом Украину. Пропагандисты уже говорят о якобы обстреле украинской армии, однако возможности исследовать состояние дамбы сейчас у Украины нет, а россияне в этом не заинтересованы.
- В Энергодаре вооруженные россияне ворвались в квартиру действующего мэра Дмитрия Орлова. Мэр подтвердил эту информацию. По его словам, в дом ворвались 7 вооруженных людей и одна женщина. Орлов предположил, что это работница пропагандистского канала. Дом мэра опечатали.