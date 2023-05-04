Верх цинизма: оккупанты разместили оружие и взрывчатку возле реактора ЗАЭС
Российские захватчики пренебрегают элементарными правилами безопасности и подвергают весь мир экологической катастрофе. Стало известно, что оккупанты разместили в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ЗАЭС военную технику и взрывчатку.
Об этом наблюдатели рассказали на совещании между кризисным центром МАГАТЭ и Госинспекцией по ядерному регулированию о деятельности миссии на площадке Запорожской АЭС. К слову, это уже не первая подобная затея россиян.
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Под угрозой – не только Украина
В Госинспекции напоминают, что в конце июля 2022 года российские военные разместили в машинном зале энергоблока №1 ЗАЭС тяжелую военную технику с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку.
Кроме того, в начале августа 2022 года была информация о размещении военной техники также и в машинном зале энергоблока № 2 ЗАЭС.
Также в Госатомрегулировании по неофициальным каналам поступает информация о хранении техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях ЗАЭС, в том числе в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.
Новые преступные действия российских окупантов – очередной шаг, который наносит значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, находящихся на промышленной площадке Запорожской АЭС. Неадекватные решения и действия российских военных подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов,
– говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что в случае возникновения аварийной ситуации на ЗАЭС с потенциально возможным выходом радиоактивных веществ в окружающую среду, последствия ощутит не только Украина – они будут носить трансграничный характер.
"Ядерный терроризм, к которому прибегает Россия, является недопустимым явлением в цивилизованном мире. Призываем международное сообщество к консолидированному и решительному ответу на действия страны-агрессора, применению жестких санкций к предприятиям атомной отрасли РФ и аффилированным с ними лицам. Отмечаем, что РФ должно быть лишена всех прав и привилегий в МАГАТЭ и других международных институтах в сфере использования ядерной энергии", – добавили эксперты.
Ситуация на ЗАЭС: последние новости
- Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов отметил, что есть признаки того, что оккупанты готовятся к "жесту доброй воли". По его словам, в течение полутора месяцев давление на мирное население Энергодара усилилось.
- В Центре национального сопротивления сообщили, что россияне готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома" из захваченной ЗАЭС. Работников атомной электростанции заставляют получать российские паспорта. Оккупанты не уволили всех работников станции банально из-за нехватки рабочей силы и до сих пор продолжают репрессии против них.
- Кроме того, эксперты по атомной безопасности сообщают, что на ЗАЭС деградирует система безопасности – ситуация становится хуже с каждым днем. Россияне собираются эвакуировать жителей Энергодара, а персонал – закрыть внутри периметра электростанции.
- Военный эксперт Олег Жданов подтвердил информацию о возможности заблокирования работников АЭС. Туда свозят воду и копят продовольствие. Подобная ситуация наблюдалась и на Чернобыльской АЭС до деоккупации.