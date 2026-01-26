Об этом рассказали в информационном портале "Новости Закарпатья".
Работники Дарья и Василий не стали ждать эвакуатор, когда медицинское авто Mercedes Sprinter увязло в снежной каше в отдаленном районе города. Они схватили реанимационные наборы, акушерские сумки и двинулись к дому роженицы пешком через сугробы.
Диспетчерская служба сработала на опережение, и направила на подмогу полноприводную бригаду № 1000, которая была неподалеку. Благодаря объединенным усилиям двух бригад, роды прошли успешно прямо дома у женщины.
Уже через 5 минут после прибытия подкрепления комнату наполнил громкий крик – мир приветствовал маленького Дамира,
– говорится в информационном портале.
Сейчас счастливая мама и младенец доставлены в больницу. Они чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением специалистов.
"Несмотря на непогоду и бездорожье, мы успеваем туда, где нас ждут", – отмечают в учреждении экстренной медицинской помощи.
Какая сейчас погода в Украине?
К слову, синоптики предупреждают об угрожающей погоде и призывают украинцев быть особенно осторожными на улицах. До конца дня 26 января и в течение суток 27 января во многих областях Украины ожидается гололедица на дорогах.
Также синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду и туман с видимостью 100 – 500 метров в разных регионах.