Об этом рассказали в информационном портале "Новости Закарпатья".

Что известно о медиках, которые спешили на роды через снежные сугробы?

Работники Дарья и Василий не стали ждать эвакуатор, когда медицинское авто Mercedes Sprinter увязло в снежной каше в отдаленном районе города. Они схватили реанимационные наборы, акушерские сумки и двинулись к дому роженицы пешком через сугробы.

Диспетчерская служба сработала на опережение, и направила на подмогу полноприводную бригаду № 1000, которая была неподалеку. Благодаря объединенным усилиям двух бригад, роды прошли успешно прямо дома у женщины.

Уже через 5 минут после прибытия подкрепления комнату наполнил громкий крик – мир приветствовал маленького Дамира,

– говорится в информационном портале.

Сейчас счастливая мама и младенец доставлены в больницу. Они чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением специалистов.

"Несмотря на непогоду и бездорожье, мы успеваем туда, где нас ждут", – отмечают в учреждении экстренной медицинской помощи.

