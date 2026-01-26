Про це розповіли в інформаційному порталі "Новини Закарпаття".
Дивіться також У яких областях випаде сніг, а де він буде з дощем
Що відомо про медиків, які поспішали на пологи через снігові кучугури?
Працівники Дарина та Василь не стали чекати на евакуатор, коли медичне авто Mercedes Sprinter загрузло у сніговій каші у віддаленому районі міста. Вони схопили реанімаційні набори, акушерські сумки та рушили до будинку породіллі пішки через замети.
Диспетчерська служба спрацювала на випередження, і спрямувала на підмогу повнопривідну бригаду № 1000, яка була неподалік. Завдяки об'єднаним зусиллям двох бригад, пологи пройшли успішно прямо вдома у жінки.
Вже за 5 хвилин після прибуття підкріплення кімнату сповнив гучний крик – світ привітав маленького Даміра,
– йдеться в інформаційному порталі.
Наразі щаслива мама та немовля доставлені до лікарні. Вони почуваються добре і перебувають під наглядом фахівців.
"Попри негоду та бездоріжжя, ми встигаємо туди, де на нас чекають", – зазначають у закладі екстреної медичної допомоги.
Яка зараз погода в Україні?
До слова, синоптики попереджають про загрозливу погоду та закликають українців бути особливо обережними на вулицях. До кінця дня 26 січня та протягом доби 27 січня в багатьох областях України очікується ожеледиця на дорогах.
Також синоптики прогнозують пориви вітру до 20 метрів за секунду та туман з видимістю 100 – 500 метрів в різних регіонах.