Загрузили в шахту баллистическую ракету: Путин снова начал махать ядерным оружием

15 декабря 2022, 03:28
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Источник:

CNN

Ко "дню ракетных войск стратегического назначения", который отмечается 17 декабря, страна-террористка решила вновь показать свое ядерное "величие" миру. Она объявила об установке межконтинентальной ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку.

Находится она в Козельском ракетном соединении в Калужской области на западной части страны. Сама же операция установки длилась несколько часов с привлечением специального транспортно-загрузочного блока.

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Интересное время для объявления установки ракеты

Минобороны России даже обнародовало видео с этого события. Как отметил командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов, "важность этой операции состоит в том, что очередная ракета станет на боевое дежурство в плановые сроки".

Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне,
– сказал он.

Примечательно, что объявление об установке этой межконтинентальной ракеты появилось после сообщений о том, что администрация Байдена планирует отправить передовую систему ПВО дальнего радиуса действия Patriot Украине.

На что способна ракета "Ярс"

По данным самих же росСМИ, этот ракетный комплекс имеет в 12 раз большую мощность, чем "американская бомба, разрушившая Хиросиму". Как отмечают же западные СМИ, он является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М" и имеет радиус действия 7500 миль. А это значит, что россияне, вероятно, смогут поразить Великобританию или любую точку Европы.

Следует отметить и то, что во время октябрьских учений Россия якобы отрабатывала ответ на ядерную атаку Запада.

Система ПВО Patriot для Украины: подробнее

  • 13 декабря появилась информация, что США завершают планирование по отправке ПВО Patriot Украине. Предполагают, что передача этих систем может быть объявлена уже на этой неделе.
  • Более того, по мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, это очень близкая перспектива.
  • Однако уже 14 декабря возможную передачу систем ПВО прокомментировали и в Белом Доме. Там заявили, что сейчас не могут подтвердить планы США по включению этих систем ПВО в следующий пакет военной помощи Украине.


На что способны ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала

Автор: Юлія Якубова