Загрузили в шахту баллистическую ракету: Путин снова начал махать ядерным оружием

Ко "дню ракетных войск стратегического назначения", который отмечается 17 декабря, страна-террористка решила вновь показать свое ядерное "величие" миру. Она объявила об установке межконтинентальной ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку.

Находится она в Козельском ракетном соединении в Калужской области на западной части страны. Сама же операция установки длилась несколько часов с привлечением специального транспортно-загрузочного блока.

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Интересное время для объявления установки ракеты

Минобороны России даже обнародовало видео с этого события. Как отметил командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов, "важность этой операции состоит в том, что очередная ракета станет на боевое дежурство в плановые сроки".

Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне,

– сказал он.

Примечательно, что объявление об установке этой межконтинентальной ракеты появилось после сообщений о том, что администрация Байдена планирует отправить передовую систему ПВО дальнего радиуса действия Patriot Украине.

На что способна ракета "Ярс"

По данным самих же росСМИ, этот ракетный комплекс имеет в 12 раз большую мощность, чем "американская бомба, разрушившая Хиросиму". Как отмечают же западные СМИ, он является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М" и имеет радиус действия 7500 миль. А это значит, что россияне, вероятно, смогут поразить Великобританию или любую точку Европы.

Следует отметить и то, что во время октябрьских учений Россия якобы отрабатывала ответ на ядерную атаку Запада.

Система ПВО Patriot для Украины: подробнее

13 декабря появилась информация, что США завершают планирование по отправке ПВО Patriot Украине. Предполагают, что передача этих систем может быть объявлена уже на этой неделе.

Более того, по мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, это очень близкая перспектива.

Однако уже 14 декабря возможную передачу систем ПВО прокомментировали и в Белом Доме. Там заявили, что сейчас не могут подтвердить планы США по включению этих систем ПВО в следующий пакет военной помощи Украине.



На что способны ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала