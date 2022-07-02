"Идет на оборону Херсона": в Запорожье массово замечают движение колонн техники России
В Запорожской области горожане заметили массовое движение колонн вражеской российской техники. Вероятно, она идет в сторону временно оккупированного Херсона.
Очевидно, что враг активизировал передвижение своих военных подразделений. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.
Внимание "Убили полицейского и местную жительницу": в застенках Бердянска продолжаются зверства россиян
По его словам, есть сообщения, что в населенный пункт Михайловка приехала колонна из примерно 30 танков.
Также проехала корона реактивной системы залпового огня "Грады" в сторону поселка Орлянское.
Кроме этого, в селе Малая Белозерка видели около полусотни единиц бронетехники: танков, БМП и бронетранспортеров. Также шли грузовики с личным составом.
Еще 100 единиц техники видели проездом в Мелитополе, вероятно, она уезжает из Мариуполя.
Вероятно, эти подкрепления сейчас идут на оборону Херсона. Там сейчас у россиян очень плохие дела и это уже не первый случай, когда туда бросают войска из Запорожской области.
– предположил журналист.
Ситуация в Запорожье: последние новости
- В селе Андреевка Бердянского района местные заметили белорусскую группировку. Скорее всего, это наемники, воюющие на стороне России.
- А во время очередных обстрелов российские оккупанты в районе села Мирное в Пологовском районе перебили магистральный газопровод. Отмечается, что он подавал газ в направлении многих временно оккупированных населенных пунктов, и теперь они останутся без голубого топлива.
- Между тем, на временно оккупированных Россией территориях увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупантами. В разведке отметили, что обычно причиной таких конфликтов становятся межэтнические конфликты и раздел награбленного имущества украинцев.
- Например, возле временно оккупированного Токмака произошла переросшая в стрельбу словесная перепалка между российскими оккупантами. Очевидцы сообщили, что в результате погибли 4 захватчика, еще 10 получили ранения.
Внимание – оккупанты перестреляли друг друга: смотрите видео о том, что происходит на Запорожье