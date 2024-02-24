На Запорожье прогремели взрывы

Россия атакует Украину с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов вечером 24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения на территорию нашего государства.

В результате этого взрывы прогремели в пределах Запорожской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожье

Воздушная тревога на территорию Запорожской области была объявлена ​​ориентировочно в 19:04 из-за угрозы ударных БпЛА.Уже в 22.13 появилась информация о взрывах в регионе. По данным областной военной администрации, по враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– говорится в сообщении.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

К слову, незадолго до этого в Кременчуге вечером 24 февраля раздался взрыв. До этого по всей Полтавской области объявили тревогу. О последствиях взрыва в Кременчуге ни в Полтавской ОВО, ни в местных властях ничего не сказали.