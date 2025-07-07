Утром 7 июля враг продолжил терроризировать Украину ударными дронами. В Запорожской области слышали взрывы.

В 09:29 в Запорожской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов, передает 24 Канал.

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Взрывы в Запорожье

В 09:58 глава ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО в Запорожской области.

В 10:01 Воздушные силы предотвратили движение БпЛА в направлении Запорожья.

В 10:03 в Запорожье прогремели взрывы.

К слову, в ночь на 7 июля противник атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 101-м беспилотником. По состоянию на 09:30 Силы ПВО обезвредили 75 вражеских БПЛА.

Напомним, что около 05:20 россияне атаковали 4 БПЛА типа "Герань-2" Шевченковский и Слободской районы Харькова. Пострадали 27 человек, в том числе 3 детей. Повреждено общежитие с возгоранием на 8 этаже, многоэтажное здание, супермаркет, кафе, территорию детского сада, 2 автомобиля, гараж.

В 7:55 оккупанты нанесли удар, предварительно, баллистической ракетой по территории Малиновской общины. Повреждена гражданская инфраструктура.