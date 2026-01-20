Укр Рус
20 января, 18:18
Обновлено - 18:48, 20 января

В Запорожье раздавались взрывы из-за атаки БпЛА: есть пострадавшая и разрушение

София Рожик
Основные тезисы
  • В Запорожье вечером 20 января прогремели взрывы из-за атаки российских БпЛА, которые вызвали разрушение частных домов и пожар.
  • В результате террора областного центра пострадала одна женщина.

В Запорожье вечером 20 января прогремели взрывы. Там работала ПВО.

В области фиксировали вражеские БпЛА. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Что известно о взрывах в Запорожье?

Воздушная тревога в Запорожской области началась еще в 14:47.

Все это время регион терроризировали российские беспилотники, в том числе неустановленного типа.

"Вражеский БпЛА неустановленного типа в направлении Запорожья Космический район", – в частности, писал Иван Федоров в 18:03.

А в 18:08 было зафиксировано БпЛА ударного типа в направлении Шевченковского района.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– писал председатель ОВА в 18:17.

По состоянию на 18:23 над Запорожьем наблюдался 1 БПЛА ударного типа. Он держал курс на Шевченковский/Заводский районы.

Через несколько минут раздался отбой, а вскоре тревогу объявили повторно из-за угрозы баллистики.

Какие последствия атаки на Запорожье?

Из-за атаки России на Запорожье были повреждены частные дома.

Россияне ударили беспилотником по частному сектору города. Разрушены дома, возник пожар,
– рассказал Федоров.

Предварительно, ранена одна женщина.

Какие области оказались под атакой 20 января?

  • В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Кроме того, в Черноморске беспилотник попал в жилой дом, информации о пострадавших не было.

  • Российские войска также атаковали Винницкую область. Было попадание в объект критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

  • Ровенская область тоже была под под ударом России. Сообщали о повреждении критической инфраструктуры. 