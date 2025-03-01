На Запорожье работает ПВО: регион атакуют российские беспилотники

В Запорожской области вечером 1 сентября работала противовоздушная оборона. Регион атаковали российские беспилотники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о работе ПВО в Запорожской области

Тревогу в Запорожской области объявили в 19:33. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников в регион.

Угроза применения ударных БПЛА для Запорожской области,

– написали военные.

Через 6 минут начальник Запорожской ОВА Иван Федоров написал о работе противовоздушной обороны в регионе.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – отметил чиновник.

По состоянию на 19:51, воздушная тревога в Запорожской области продолжается.

К слову, в Одессе вечером 1 марта слышали взрывы после объявления воздушной тревоги. Мониторинговые каналы писали, что по городу могли ударить одной баллистической ракетой "Искандер-М".

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