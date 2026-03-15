На Житомирщине нашли 500-килограммовую боевую часть российской ракеты "Кинжал"

В субботу, 14 марта, обезвредили 500-килограммовую боевую часть российской ракеты Х-47 "Кинжал". Эту опасную находку обнаружили на Житомирщине.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как обезвреживали часть ракеты?

Часть российской ракеты Х-47 "Кинжал" обнаружили на открытой территории. Операцию по ее ликвидации провели саперы ГСЧС и взрывотехники Нацполиции.

В ГСЧС рассказали, что саперы достали боевую часть ракеты из почвы с помощью пиротехнического автомобиля тяжелого типа с манипулятором. После этого ее загрузили в защитный отсек и вывезли на спецплощадку для дальнейшего уничтожения.

Справка. Х-47м2 "Кинжал" – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который относится к новейшим. Это ракета с ядерным или обычным боезарядом. Максимальная скорость "Кинжала" – 10 Махов – примерно до 12 000 километров в час.

Взрывотехники обезвредили часть ракеты / Фото: ГСЧС Житомирщины

Недавно элемент российской аэробаллистической ракеты "Кинжал" нашли также во Львове. Инцидент произошел на территории "Львовского комбината хлебопродуктов".

