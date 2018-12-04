На Черниговщине десятки интернет-страниц распространяли панику на тему военного положения

На Черниговщине разоблачили свыше 40 фейковых интернет-страниц, авторы которых распространяли панические настроения среди населения в связи с введением в 10 областях Украины военного положения.

Об этом сообщило Оперативное командование "Север" со ссылкой на Совет обороны Черниговщины.

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В социальных сетях выявлено более 40 фейковых страниц, содержание которых носило провокационный характер и было направлено на распространение панических настроений среди жителей Черниговщины,

– сообщили на заседании Совета обороны области.

В целом ситуация на границе Украины с Россией в пределах Черниговской области является контролируемой.

Рада обороны области в очередной раз обратилась к жителям региона с просьбой не поддаваться на любые информационные провокации.

Почему Украина ввела военное положение? 25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.