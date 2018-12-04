На Чернігівщині десятки інтернет-сторінок поширювали паніку на тему воєнного стану

На Чернігівщині викрили понад 40 фейкових інтернет-сторінок, автори яких поширювали панічні настрої серед населення у зв’язку з введенням у 10 областях України воєнного стану.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ" з посиланням на Раду оборони Чернігівщини.

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У соціальних мережах виявлено більше 40 фейкових сторінок, зміст яких носив провокаційний характер та був спрямований на поширення панічних настроїв серед жителів Чернігівщини,

– сповістили на засіданні Ради оборони області.

Загалом ситуація на кордоні України з Росією у межах Чернігівської області є контрольованою.

Рада оборони області вкотре звернулась до жителів регіону з проханням не піддаватися на будь-які інформаційні провокації.

Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.